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Автоспорт

"Не знаю, чего от меня хотели": Цунода назвал свой штраф нелепым

Японец считает, что у него не было выбора.
Сегодня, 18:32       Автор: Андрей Безуглый
Юки Цунода / Getty Images
Юки Цунода / Getty Images

Пилот Ред Булл Юки Цунода не согласен с полученным штрафом.

Напомним, японца лишили 10 позиций на старте Гран-при Канады после обгона под красными флагами.

Однако пилот не согласен с наказанием, так как, по его словам, у него попросту не было выбора, кроме как обогнать машину впереди.

Не думаю, что я заслужил такой штраф – не знаю, что я должен был делать.

Конечно, я видел Оскара, который ехал слева, и понимал, что под красными флагами нельзя обгонять. Но ехать за Оскаром, за поврежденной машиной – это все равно что просто ждать, когда в тебя влетят обломки.

Я видел, как покрышка ушла вбок, и думал, что шина отлетит. Разумеется, я это знал, поэтому сместился максимально вправо. Я проверил машину впереди Оскара, машину позади себя, убедился, что никого нет.

Я сместился максимально влево, совершая обгон, и сделал это на разумной скорости – в 170 км/ч. Это скорость вдвое меньше обычной, и я получил штраф. На мой взгляд, потеря десяти позиций – просто нелепо. Не знаю, чего от меня хотели

Также напомним, что сегодня в Канаде Джордж Расселл стартует с поул позиции.

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