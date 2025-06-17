В Ред Булл растет уверенность, что Ферстаппен защищит титул
Команда верит в своего пилота.
Руководитель Ред Булл Кристиан Хорнер заявил, что команда еще не опустила руки.
У "быков" растет уверенность, что у Макса Ферстаппена есть реальные шансы защитить чемпионский титул.
Напомним, что после десяти этапов нидерландец набрал 155 очков и сейчас отстает от лидера Оскара Пиастри на 43 пункта.
Даже половины сезона не прошло. В Барселоне мы провели хороший уик-энд, выиграли в Имоле несколько гонок назад, а в воскресенье увидели, что возможно все., - считает Хорнер.
Просто надо постоянно быть рядом. Чемпионат длинный. Мы вовсе не сдались и сражаемся до самого конца. Если какой-то человек и способен отыграться, то это, безусловно, Макс
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