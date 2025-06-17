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Автоспорт

В Ред Булл растет уверенность, что Ферстаппен защищит титул

Команда верит в своего пилота.
Сегодня, 13:35       Автор: Андрей Безуглый
Макс Ферстаппен / Getty Images
Макс Ферстаппен / Getty Images

Руководитель Ред Булл Кристиан Хорнер заявил, что команда еще не опустила руки.

У "быков" растет уверенность, что у Макса Ферстаппена есть реальные шансы защитить чемпионский титул.

Напомним, что после десяти этапов нидерландец набрал 155 очков и сейчас отстает от лидера Оскара Пиастри на 43 пункта.

Даже половины сезона не прошло. В Барселоне мы провели хороший уик-энд, выиграли в Имоле несколько гонок назад, а в воскресенье увидели, что возможно все.

Просто надо постоянно быть рядом. Чемпионат длинный. Мы вовсе не сдались и сражаемся до самого конца. Если какой-то человек и способен отыграться, то это, безусловно, Макс

, - считает Хорнер.

Ранее также руководитель Мерседес прокомментировал ситуацию в Макларен.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Макс Ферстаппен

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