Ферстаппен во второй проигнорировал премьеру фильма про Формулу-1
Пилот отправился на тесты GT3.
Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен проигнорировал показ фильма Формула-1.
Напомним, что 27 июня в прокат выйдет фильм Джозефа Косински Формула-1 с Брэддом Питтом в главные роли.
После Гран-при Канады большинство пилотов, руководителей команд и функционеров чемпионата, включая Стефано Доменикале отправились в Нью-Йорк на премьеру фильма.
Ферстаппен же решил уехать из Канады сразу в Бельгию, где на Спа-Франкоршам сегодня прошли тесты GT3.
Ранее Макс также проигнорировал специальный предпремеьрный показ, устроенный специально для пилотов после Гран-при Монако.
Ранее также Хорнер заявил, что верит в шансы Ферстаппена защитить титул.
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