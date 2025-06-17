Ферстаппен во второй проигнорировал премьеру фильма про Формулу-1

Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен проигнорировал показ фильма Формула-1.

Напомним, что 27 июня в прокат выйдет фильм Джозефа Косински Формула-1 с Брэддом Питтом в главные роли.

После Гран-при Канады большинство пилотов, руководителей команд и функционеров чемпионата, включая Стефано Доменикале отправились в Нью-Йорк на премьеру фильма.

Ферстаппен же решил уехать из Канады сразу в Бельгию, где на Спа-Франкоршам сегодня прошли тесты GT3.

Ранее Макс также проигнорировал специальный предпремеьрный показ, устроенный специально для пилотов после Гран-при Монако.

Ранее также Хорнер заявил, что верит в шансы Ферстаппена защитить титул.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!