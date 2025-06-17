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Автоспорт

Ферстаппен во второй проигнорировал премьеру фильма про Формулу-1

Пилот отправился на тесты GT3.
Сегодня, 19:15       Автор: Андрей Безуглый
Макс Ферстаппен / Getty Images
Макс Ферстаппен / Getty Images

Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен проигнорировал показ фильма Формула-1.

Напомним, что 27 июня в прокат выйдет фильм Джозефа Косински Формула-1 с Брэддом Питтом в главные роли.

После Гран-при Канады большинство пилотов, руководителей команд и функционеров чемпионата, включая Стефано Доменикале отправились в Нью-Йорк на премьеру фильма.

Ферстаппен же решил уехать из Канады сразу в Бельгию, где на Спа-Франкоршам сегодня прошли тесты GT3.

Ранее Макс также проигнорировал специальный предпремеьрный показ, устроенный специально для пилотов после Гран-при Монако.

Ранее также Хорнер заявил, что верит в шансы Ферстаппена защитить титул.

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