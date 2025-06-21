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Автоспорт

Вольфф прокомментировал будущее одного из своих пилотов

Выступления Джорджа Расселла не повлияют на переговоры.
Вчера, 21:40       Автор: Андрей Безуглый
Джордж Расселл / Getty Images
Джордж Расселл / Getty Images

Руководитель Мерседес Тото Вольфф высказался о будущем Джорджа Расселла.

Напомним, контракт британца с командой истекает по завершении этого сезона, а стороны все еще не согласовали новый.

Вольфф отметил, что текущие результаты Расселла никак не повлияют на переговоры, так как команда уже давно хорошо знает, на что способен Джордж.

Он с нами так давно, и он растет. Он был молодым пилотом в Уильямс, пришел в Мерседес в тяжелый период, выступал на равных с Льюисом, а с момента ухода Льюиса стал старшим гонщиком в команде. Это происходит естественным образом.

Нельзя сказать, что дело в политике. Он просто занимает место, которое заслуживает. Атмосфера в команде отличная, и мы согласовали своего рода сроки, в которые мы хотим все уладить.

"Тройники" заканчиваются, в июне и июле будут одиночные гонки… Но мы доберемся до конца.

Он был юниором Мерседес, как и Кими с 16 лет, так что это не зависит от того, выигрывает ли он гонку, показывает ли результат, ведь мы знаем, что он на это способен

Ранее также экс-пилот Формулы-1 рассказал, чем отличаются Пиастри и Норрис.

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