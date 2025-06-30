Марко: Бессмысленно сейчас менять Цуноду

Советник Ред Булл Гельмут Марко заявил, что не видит смысла в замене Юки Цуноды.

Напомним, что японец после перехода в Ред Булл показывает крайне удручающие результаты. На Гран-при Австрии он финишровал и вовсе последним.

Марко заявил, что Цуноде не хватает уверенности, а у команды попросту нет времени ему помочь.

Совершенно бессмысленно менять что-либо сейчас. Юки в данный момент недостает уверенности. Надо подумать, как помочь ему добиться стабильности, чтобы он мог на протяжении всего уик-энда показывать скорость, которую иногда демонстрирует в практиках. Но времени у нас немного, следующая гонка уже через неделю. Как бы то ни было, мы сделаем все возможное, чтобы помочь Юки обрести стабильность. Скорость есть, мы видим это в тренировках. Но надо решить проблемы, которые возникают под давлением.

Ранее также сообщалось, что в Ред Булл могут произойти серьезные перестановки.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!