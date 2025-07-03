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Автоспорт

Ферстаппен ведет переговоры с другой командой Формулы-1

Уход нидерландца, будто бы, становится все ближе.
Сегодня, 12:33       Автор: Андрей Безуглый
Макс Ферстаппен / Getty Images
Макс Ферстаппен / Getty Images

Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен готовится покинуть команду, утверждает Sky Sports.

Напомним, что уже давно есть информация, якобы у Макса есть опция досрочного расторжения контракта в случае плохих результатов команды.

К тому же внутри Ред Булл все сильнее обостряется политическая борьба, что отвлекает команду от результата.

В Мерседес верят в свои шансы при новом регламенте. Руководство команды не хотело бы тратить много денег или менять состав, ожидая повторения истории 2014 года.

В идеале команды хотела бы сохранить текущий состав, однако если действительно будет возможность подписать Ферстаппена, то он заменит в команде Джорджа Расселла.

Британский же пилот, в такой ситуации, будет вынужден перебраться в Ред Булл или Астон Мартин.

Ранее также сообщалось, что окружение Макса требует изменений в Ред Булл.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мерседес Макс Ферстаппен

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