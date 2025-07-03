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Автоспорт

Марко снова опроверг слухи об уходе Ферстаппена

В Ред Булл продолжают настаивать на своем.
Сегодня, 14:20       Автор: Андрей Безуглый
Макс Ферстаппен / Getty Images
Макс Ферстаппен / Getty Images

Советник Ред Булл Гельмут Марко прокомментировал последние слухи об уходе Макса Ферстаппена.

Напомним, ранее SkySports заявил, что пилот ведет переговоры с Мерседес о контракте на следующий сезон.

В Ред Булл оперативно отреагировали на слухи, полностью их опровергнув. Эта роль досталась Гельмуту Марко.

Он не подписал и не может подписать контракт с Мерседес.

Это уже начинает раздражать. Поднимаются одни и те же вопросы, а мы продолжаем давать те же ответы, ведь ситуация нисколько не поменялась

Ранее также Марко заявлял, что Ред Булл не будет менять Цуноду.

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл Макс Ферстаппен

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