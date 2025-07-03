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Расселл: Считаю, что мне не о чем беспокоиться

Пилот полностью полагается на Вольффа и команду.
Сегодня, 18:10       Автор: Андрей Безуглый
Джордж Расселл / Getty Images
Джордж Расселл / Getty Images

Пилот Мерседес Джордж Расселл не переживает за свое будущее.

Напомним, ранее сообщалось, что с немецким коллективом ведет переговоры Макс Ферстаппен. И в случае успеха, нидерландец заменит в команде именно Расселла.

Однако сам Джордж спокойно относится к ситуации. Он понимает, что у команды есть свои интересы, однако также он целиком полагается на Тото Вольффа.

Ну, в каждой команде есть место для двух пилотов, и это нормально, что каждая команда думает о своем будущем, рассматривает разные варианты. Ничего личного в этом нет. И я с самого начала говорил, что готов выступать с любым напарником.

Да, ходят разные слухи, и они неизменно в итоге указывают на меня. Но с моей стороны все иначе. Я хочу продолжать выступать за Мерседес, а еще факт в том, что Тото меня еще никогда не подводил.

Он всегда держал свое слово, а еще он должен действовать в интересах команды. Не только меня, но и тысяч людей, работающих в Мерседес. Лично я считаю, что мне не о чем беспокоиться и что я никуда не уйду. И кем бы ни был мой напарник – меня это волновать не будет. Потому что я сосредоточен на своих выступлениях

Ранее также в Ред Булл опровергли факт переговоров между Максом и Мерседес.

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