Пиастри - о штрафе: Оказывается, нельзя тормозить за машиной безопасности
Пилот Макларен Оскар Пиастри прокомментировал свой штраф на Гран-при Великобритании.
Напомним, что пилот резко затормозил за сейфти-каром, вынудив Ферстаппен маневрировать, чтобы избежать столкновения.
После рассмотрения стюарды наградили Пиастри 10-секундным штрафом, из-за чего пилот уступил лидерство партнеру. При этом сам Оскар со штрафом не согласился.
Я не буду много говорить, иначе будут проблемы.
Нико молодец. Думаю, это главная новость дня.
Оказывается, больше нельзя тормозить за машиной безопасности. Я делал так пять кругов до этого.
Не буду больше говорить, потому что я только создам себе проблемы.
Мне все равно нравится Сильверстоун, пусть даже не нравится сегодня
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