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Автоспорт

Пиастри - о штрафе: Оказывается, нельзя тормозить за машиной безопасности

Пилот остался недоволен случившимся.
Сегодня, 19:35       Автор: Андрей Безуглый
Оскар Пиастри / Getty Images
Оскар Пиастри / Getty Images

Пилот Макларен Оскар Пиастри прокомментировал свой штраф на Гран-при Великобритании.

Напомним, что пилот резко затормозил за сейфти-каром, вынудив Ферстаппен маневрировать, чтобы избежать столкновения.

После рассмотрения стюарды наградили Пиастри 10-секундным штрафом, из-за чего пилот уступил лидерство партнеру. При этом сам Оскар со штрафом не согласился.

Я не буду много говорить, иначе будут проблемы.

Нико молодец. Думаю, это главная новость дня.

Оказывается, больше нельзя тормозить за машиной безопасности. Я делал так пять кругов до этого.

Не буду больше говорить, потому что я только создам себе проблемы.

Мне все равно нравится Сильверстоун, пусть даже не нравится сегодня

С кратким обзором Гран-при Великобритании вы можете ознакомиться на нашем сайте.

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Оскар Пиастри

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