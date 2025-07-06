Пиастри - о штрафе: Оказывается, нельзя тормозить за машиной безопасности

Пилот Макларен Оскар Пиастри прокомментировал свой штраф на Гран-при Великобритании.

Напомним, что пилот резко затормозил за сейфти-каром, вынудив Ферстаппен маневрировать, чтобы избежать столкновения.

После рассмотрения стюарды наградили Пиастри 10-секундным штрафом, из-за чего пилот уступил лидерство партнеру. При этом сам Оскар со штрафом не согласился.

Нико молодец. Думаю, это главная новость дня.

Оказывается, больше нельзя тормозить за машиной безопасности. Я делал так пять кругов до этого.

Не буду больше говорить, потому что я только создам себе проблемы.

Мне все равно нравится Сильверстоун, пусть даже не нравится сегодня