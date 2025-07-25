iSport.ua
Русский Українська
Автоспорт

Ферстаппен проведет вторую гонку подряд без своего гоночного инженера

Джанпьеро Ламбьязе не смог приехать в Бельгию по личным причинам.
Сегодня, 13:55       Автор: Андрей Безуглый
Макс Ферстаппен / Getty Images
Макс Ферстаппен / Getty Images

Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен проведет второй уикенд подряд без своего гоночного инженера, пишет PlanetF1.

Напомним, что в Сильверстоун Джанпьеро Ламбьязе не смог приехать по личным причинами.

Как сообщает издание, британец также пропустит и этап в Бельгии.

Заменит его, как и в Сильверстоуне, Саймон Ренни, который также работал с Максом в Шпильберге.

Напомним, что в Британии Макс впервые с 2016 году гонялся без Ламбьязе и сошел на старте гонке после аварии с Антонелли.

Расписание Гран-при Бельгии доступно на нашем сайте.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Макс Ферстаппен

Статьи по теме

Увольнение Хорнера не гарантировало Ред Булл сохранение Ферстаппена Увольнение Хорнера не гарантировало Ред Булл сохранение Ферстаппена
Ферстаппен второй худший по регрессу в текущем сезоне пилот Ферстаппен второй худший по регрессу в текущем сезоне пилот
Чемпион Формулы-1 дал совет Расселлу на случай перехода Ферстаппена в Мерседес Чемпион Формулы-1 дал совет Расселлу на случай перехода Ферстаппена в Мерседес
Марко поразсмыслил о шансах Ферстаппена сохранить титул Марко поразсмыслил о шансах Ферстаппена сохранить титул

Видео

Заявка на успех: Шахтер в ярком матче разобрался в гостях с Бешикташем - видео голов
Заявка на успех: Шахтер в ярком матче разобрался в гостях с Бешикташем - видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина поднялась, Костюк сохранила свою позицию
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер является лидером, прогресс Приходько и провал Овчаренко
просмотров
Усик - Дюбуа: онлайн-трансляция боя
просмотров
Футбол сегодня: Шахтер сыграет с Бешикташем, матчи в квалификации Лиги Европы и Лиги конференций
просмотров

Последние новости

Бокс16:08
"Он все равно это сделает": Отец Фьюри выразил уверенность в его возвращении в ринг
Европа15:33
"Посмотрим, какую схему выберет тренер": Новичок Ромы высказался о конкуренции с Довбиком
Европа14:58
Ярмолюк принял участие в презентации новой гостевой формы Брентфорда
Формула 114:50
Гран-при Бельгии: Макларены и Ферстаппен возглавили зачет первой практики
Формула 114:25
Цунода заявил, что продолжит использовать старый болид
Бокс14:08
"Они должны британской публике": Льюис призвал Фьюри и Джошуа сойтись в ринге
Формула 113:55
Ферстаппен проведет вторую гонку подряд без своего гоночного инженера
Лига Европы13:31
"Нужен лучший счет": Туран проанализировал игру Шахтера в победном матче с Бешикташем
Европа13:15
Манчестер Сити активирует опцию выкупа своего воспитанника
Европа12:52
Рома окончательно согласовала трансфер бразильского защитника
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK