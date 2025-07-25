Ферстаппен проведет вторую гонку подряд без своего гоночного инженера

Джанпьеро Ламбьязе не смог приехать в Бельгию по личным причинам.

Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен проведет второй уикенд подряд без своего гоночного инженера, пишет PlanetF1.

Напомним, что в Сильверстоун Джанпьеро Ламбьязе не смог приехать по личным причинами.

Как сообщает издание, британец также пропустит и этап в Бельгии.

Заменит его, как и в Сильверстоуне, Саймон Ренни, который также работал с Максом в Шпильберге.

Напомним, что в Британии Макс впервые с 2016 году гонялся без Ламбьязе и сошел на старте гонке после аварии с Антонелли.

Расписание Гран-при Бельгии доступно на нашем сайте.

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