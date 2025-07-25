Цунода заявил, что продолжит использовать старый болид

После аварии в Имоле Юки все еще не получил актуальную машину.

Пилот Ред Булл Юки Цунода рассказал, что все еще использует старый болид.

После аварии в Имоле команда так и не смогла обеспечить японца равный с Ферстаппеном болид.

Пилот не очень доволен ситуацией, однако понимает, что команда прикладывает все силы, чтобы исправить дисбаланс.

Вчера меня проинформировали, что у нас останется та же спецификация, что и раньше. Мой болид все еще на пару шагов отстает. Это неидеальная ситуация, однако команда упорно трудится над тем, чтобы предоставить технику как можно скорее. Особенно здорово это было бы, когда пелотон настолько плотный. Но команда это знает

Ранее также стало известно, что Ферстаппен проведет вторую гонку без своего гоночного инженера.

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