Экс-пилот Формулы-1 сравнил Пиастри с другими чемпионами серии
Бывший пилот Формулы-1 и комментатор Мартин Брандл сравнил Оскара Пиастри с предыдущими чемпионами.
Брандл высоко оценил последнее выступление австралийца, а также сравнил его с партнером по команде.
Чемпионский пилотаж в исполнении Оскара Пиастри в главной гонке, которая прошла в воскресенье в Спа. Такое выступление напоминает о Михаэле Шумахере, Льюисе Хэмилтоне, а также Максе Ферстаппене в современной эпохе.
Мои ощущения не меняются весь год: когда звезды складываются, считаю, Ландо чуть быстрее, однако Оскар стабильнее, допускает меньше ошибок и чище действует в борьбе. А также психологически устойчив как скала.
Ландо предстоит выжать из себя все, чтобы победить. Мы очень часто видим, как два соперника в борьбе за титул находят дополнительную передачу и переходят на уровень, в которой с трудом можно поверить. Интересно будет понаблюдать, случится ли это в предстоящих трех спринтах и десяти Гран-при
Ранее также сообщалось, что Оскар Пиастри установил рекорд.
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