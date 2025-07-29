Экс-пилот Формулы-1 сравнил Пиастри с другими чемпионами серии

Бывший пилот Формулы-1 и комментатор Мартин Брандл сравнил Оскара Пиастри с предыдущими чемпионами.

Брандл высоко оценил последнее выступление австралийца, а также сравнил его с партнером по команде.

Мои ощущения не меняются весь год: когда звезды складываются, считаю, Ландо чуть быстрее, однако Оскар стабильнее, допускает меньше ошибок и чище действует в борьбе. А также психологически устойчив как скала.

Ландо предстоит выжать из себя все, чтобы победить. Мы очень часто видим, как два соперника в борьбе за титул находят дополнительную передачу и переходят на уровень, в которой с трудом можно поверить. Интересно будет понаблюдать, случится ли это в предстоящих трех спринтах и десяти Гран-при