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Автоспорт

Экс-пилот Формулы-1 сравнил Пиастри с другими чемпионами серии

Мартин Брандл считает, что австралиец заслуживает признания.
Сегодня, 19:55       Автор: Андрей Безуглый
Оскар Пиастри / Getty Images
Оскар Пиастри / Getty Images

Бывший пилот Формулы-1 и комментатор Мартин Брандл сравнил Оскара Пиастри с предыдущими чемпионами.

Брандл высоко оценил последнее выступление австралийца, а также сравнил его с партнером по команде.

Чемпионский пилотаж в исполнении Оскара Пиастри в главной гонке, которая прошла в воскресенье в Спа. Такое выступление напоминает о Михаэле Шумахере, Льюисе Хэмилтоне, а также Максе Ферстаппене в современной эпохе.

Мои ощущения не меняются весь год: когда звезды складываются, считаю, Ландо чуть быстрее, однако Оскар стабильнее, допускает меньше ошибок и чище действует в борьбе. А также психологически устойчив как скала.

Ландо предстоит выжать из себя все, чтобы победить. Мы очень часто видим, как два соперника в борьбе за титул находят дополнительную передачу и переходят на уровень, в которой с трудом можно поверить. Интересно будет понаблюдать, случится ли это в предстоящих трех спринтах и десяти Гран-при

Ранее также сообщалось, что Оскар Пиастри установил рекорд.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Оскар Пиастри

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