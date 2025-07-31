Феррари решила судьбу руководителя конюшни

Скудерия определилась по сотрудничеству с функционером.

Карьерное будущее Фредерика Вассера приобрело определенность. Руководство Феррари решило пролонгировать контракт с главой команды, сообщает Motorsport.

Срок нового соглашения с французом пока остается неизвестным. Нынешний договор Вассера со Скудерией действует до конца 2025 года. Менеджмент стремится сохранить единство конюшни перед введением нового регламента в сезоне-2026.

Вассер присоединился к Феррари в 2023-м. В этом году пилоты итальянской команды набрали 238 очков. Скудерия идет второй в Кубке конструкторов.

Кстати, ранее Феррари определилась по значительным обновлениям в нынешнем сезоне.

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