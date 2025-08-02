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Автоспорт

Хэмилтон очертил проблемы Феррари на Гран-при Венгрии

Британец подытожил свободные практики в Будапеште.
Сегодня, 10:33       Автор: Антон Федорцив
Льюис Хэмилтон / Getty Images
Льюис Хэмилтон / Getty Images

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон завершил обе сессии пятницы на Гран-при Венгрии в первой шестерке. Пилот Феррари оценил темп Скудерии на Хунгароринге, сообщает официальный сайт команды.

"Мы отработали программу и внесли несколько изменений для улучшения баланса. Я и дальше борюсь со сцеплением с трассой, но мы двигаемся в правильном направлении. Нам, безусловно, нужно еще многое сделать перед квалификацией.

Симуляция гоночного темпа показала более высокий износ резины, чем на предыдущих этапах, поэтому этой ночью было над чем поработать. Есть много данных для анализа, и я с нетерпением жду возвращения на трассу", – заявил Хэмилтон.

Британский гонщик остается лучшим пилотом в истории Гран-при Венгрии. Он восемь раз триумфовал на трассе в Будапеште. Правда, последняя победа Хэмилтона на Хунгароринге датирована 2020 годом.

Напомним, британец Ландо Норрис выиграл обе практики за рулем Макларен.

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