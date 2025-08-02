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Автоспорт

Леклер оценил шансы опередить Макларен в Будапеште

Монегаск доволен свободными практиками.
Сегодня, 12:30       Автор: Антон Федорцив
Шарль Леклер / Getty Images
Шарль Леклер / Getty Images

Пилот Феррари Шарль Леклер завершил на 3-й позиции обе сессии Гран-при Венгрии в пятницу. На сохранение результата он надеется в квалификацию этапа, сообщает официальный сайт чемпионата.

"На данный момент оно (третье место – ред.) кажется нашей позицией, и если оценивать ситуацию реалистично, то завтра победить Макларен, думаю, будет очень тяжело. Оба их пилота, как кажется, на уровень выше, но здесь никогда не говори "никогда".

 

 

Пока ощущения от управления машиной достаточно положительные. Хотя остается над чем поработать, а завтра мы постараемся сделать шаг в правильном направлении. Но ощущения хорошие.

 

 

Конкурентов никогда не стоит списывать со счетов. По сравнению с пятницей в субботу картина обычно меняется, поэтому посмотрим, останется ли расклад сил таким же в иных условиях", - заявил Леклер.

В нынешнем сезоне монегаск не поднимался в квалификациях выше второго места. Лучший результат гонщика Cкудерии пришелся на домашний Гран-при Монако – 2-е место. В прошлом году в Будапеште он финишировал четвёртым.

Кстати, пилот Феррари Льюис Хэмилтон очертил проблемы Скудерии на Гран-при Венгрии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: феррари Гран-при Венгрии Шарль Леклер

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