Пользователи подсчитали, сколько команды потеряли из-за аварий

Пользователи Reddit подсчитали, во сколько обошлись командам аварии в текущем сезоне.

Наиболее убыточным пилотом оказался Юки Цунода, который стоил Ред Булл более трех млн долларов.

Также в топе по количеству потраченных денег из-за аварий Ландо Норрис и Лэнс Стролл.

При этом, если оценивать суммарный ущерб команды, то больше всего из-за аварий своих пилотов потеряли Макларен, Альпин и Ред Булл.

Сколько стоили аварии пилотов:

Юки Цунода – 3,2 млн долларов Ландо Норрис – 2,6 млн Ланс Стролл – 2,3 млн Джек Дуэн – 2,1 млн Шарль Леклер – 1,8 млн Изак Аджар – 1,7 млн Оливер Бермэн – 1,5 млн Лиам Лоусон – 1,4 млн Оскар Пиастри – 1,4 млн Габриэл Бортолето – 1,2 млн Карлос Сайнс – 1,2 млн Франко Колапинто – 1,1 млн Льюис Хэмилтон – 1 млн Пьер Гасли – 872 тыс. Фернандо Алонсо – 802 тыс. Кими Антонелли – 785 тыс. Нико Хюлькенберг – 717 тыс. Эстебан Окон – 692 тыс. Алекс Албон – 630 тыс. Джордж Расселл – 475 тыс. Макс Ферстаппен – 225 тыс.

