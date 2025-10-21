iSport.ua
Пользователи подсчитали, сколько команды потеряли из-за аварий

Юки Цунода стал самым убыточным пилотом.
Сегодня, 17:30       Автор: Андрей Безуглый
Юки Цунода / Getty Images
Юки Цунода / Getty Images

Пользователи Reddit подсчитали, во сколько обошлись командам аварии в текущем сезоне.

Наиболее убыточным пилотом оказался Юки Цунода, который стоил Ред Булл более трех млн долларов.

Также в топе по количеству потраченных денег из-за аварий Ландо Норрис и Лэнс Стролл.

При этом, если оценивать суммарный ущерб команды, то больше всего из-за аварий своих пилотов потеряли Макларен, Альпин и Ред Булл.

Сколько стоили аварии пилотов:

  1. Юки Цунода – 3,2 млн долларов
  2. Ландо Норрис – 2,6 млн
  3. Ланс Стролл – 2,3 млн
  4. Джек Дуэн – 2,1 млн
  5. Шарль Леклер – 1,8 млн
  6. Изак Аджар – 1,7 млн
  7. Оливер Бермэн – 1,5 млн
  8. Лиам Лоусон – 1,4 млн
  9. Оскар Пиастри – 1,4 млн
  10. Габриэл Бортолето – 1,2 млн
  11. Карлос Сайнс – 1,2 млн
  12. Франко Колапинто – 1,1 млн
  13. Льюис Хэмилтон – 1 млн
  14. Пьер Гасли – 872 тыс.
  15. Фернандо Алонсо – 802 тыс.
  16. Кими Антонелли – 785 тыс.
  17. Нико Хюлькенберг – 717 тыс.
  18. Эстебан Окон – 692 тыс.
  19. Алекс Албон – 630 тыс.
  20. Джордж Расселл – 475 тыс.
  21. Макс Ферстаппен – 225 тыс.

