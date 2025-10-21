Пользователи подсчитали, сколько команды потеряли из-за аварий
Юки Цунода стал самым убыточным пилотом.
Пользователи Reddit подсчитали, во сколько обошлись командам аварии в текущем сезоне.
Наиболее убыточным пилотом оказался Юки Цунода, который стоил Ред Булл более трех млн долларов.
Также в топе по количеству потраченных денег из-за аварий Ландо Норрис и Лэнс Стролл.
При этом, если оценивать суммарный ущерб команды, то больше всего из-за аварий своих пилотов потеряли Макларен, Альпин и Ред Булл.
Сколько стоили аварии пилотов:
- Юки Цунода – 3,2 млн долларов
- Ландо Норрис – 2,6 млн
- Ланс Стролл – 2,3 млн
- Джек Дуэн – 2,1 млн
- Шарль Леклер – 1,8 млн
- Изак Аджар – 1,7 млн
- Оливер Бермэн – 1,5 млн
- Лиам Лоусон – 1,4 млн
- Оскар Пиастри – 1,4 млн
- Габриэл Бортолето – 1,2 млн
- Карлос Сайнс – 1,2 млн
- Франко Колапинто – 1,1 млн
- Льюис Хэмилтон – 1 млн
- Пьер Гасли – 872 тыс.
- Фернандо Алонсо – 802 тыс.
- Кими Антонелли – 785 тыс.
- Нико Хюлькенберг – 717 тыс.
- Эстебан Окон – 692 тыс.
- Алекс Албон – 630 тыс.
- Джордж Расселл – 475 тыс.
- Макс Ферстаппен – 225 тыс.
