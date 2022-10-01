Ред Булл могут наказать за превышение потолка расходов в 2021 году - ФИА проводит расследование

Некоторые команды Формулы 1 считают, что две команды, Ред Булл и Астон Мартин, потратили больше, чем разрешенный в прошлом году потолок затрат в 145 миллионов долларов, сообщает Motorsport.

Первый случай, как утверждается, является более серьезным, учитывая, что в нем фигурирует большее количество людей, не говоря уже о том, что Макс Ферстаппен в итоге выиграл чемпионат мира. ФИА уже сделала краткое заявление в ответ на растущие дебаты по этому вопросу.

"ФИА в настоящее время завершает оценку финансовых данных за 2021 год, представленных всеми командами Ф1. Предполагаемые нарушения финансовых правил, если таковые имеются, будут рассматриваться в соответствии с официальной процедурой, изложенной в правилах".

Вердикт ФИА будет объявлен в понедельник, 3 октября.

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Конкуренты Ред Булл (читайте Феррари и Мерседес) непреклонны в том, что любой, кто потратил больше лимита, получил явное преимущество не только в 2021 году, но и при подготовке к новым правилам 2022 года, и что преимущества будут распространяться на 2023 год.

Не случайно Тото Вольф встретился с коллегой Маттиа Бинотто, чтобы обсудить этот вопрос незадолго до первой свободной практики в Сингапуре. Они уже несколько недель знали о вопросах относитеельно расходах Ред Булл в 2021 году и с тех пор спокойно наблюдают за развитием ситуации. Оба хотят, чтобы ФИА жестко наказала нарушителя.

Перерасход делится на две категории: до 5% от установленного бюджета и более 5% (5% это примерно 7 миллионов долларов). В первом случае команда может получить денежный штраф и/или любые незначительные спортивные штрафы.

Если же команда потратила больше этих 5%, то наказание будет куда более суровым:

- снятие с команды и ее пилотов очков;

- отстранение на один или более гоночных этапов;

- отстранение от всего соревнования;

- исключение из чемпионата;

- сокращение потолка будущих расходов для этой команды.

Лишение Макса Ферстаппена титула 2021 года было бы огромным вызовом для ФИА, но это все-таки реально: многие олимпийские чемпионы теряли золотые медали спустя месяцы или годы после своих побед по тем или иным причинам. А потому никогда не поздно наказать нарушителя. Однако этот вариант все равно остается маловероятным.