Леклер завоевал поул Гран-при Сингапура, Ферстаппен будет стартовать только восьмым

В субботу, 1 октября, на трассе Марина Бей прошла квалификация предстоящего Гран-при Сингапура.

Во время третьего сегмента трасса подсохла достаточно, чтобы поехать на софте. До самых последних попыток промежуточный поул переходил от одного пилота к другому.

В итоге в завтрашней гонке с первого места будет стартовать Шарль Леклер. Гонщик Феррари опередил пилота Ред Булл (нет, не Макса Ферстаппена) Серхио Переса всего на 0,022 с. Не намного от него отстал и Льюис Хэмилтон (+ 0,054 с).

Читай также: Гран-при Сингапура: Леклер забрал третью практику, Ферстаппен отстал на полсекунды

А вот Ферстаппен будет стартовать лишь с восьмой позиции. Во время последней попытки, когда у него был реальный шанс завоевать поул, команда сказала ему срочно ехать в боксы, что очень сильно ему не понравилось.

Это связывают с тем, что в баке его болида было мало топлива. Ему хватило бы доехать до финиша, но по правилам по окончанию квалификации в баке должен остаться литр топлива. Если бы его там оказалось меньше, Макса оштрафовали бы и он стартовал бы с последнего места.

Результаты квалификации:

Напомним, что Гран-при Сингапура пройдет в воскресенье, 2 октября. Начало заезда - 15:00 по киевскому времени.