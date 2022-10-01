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Автоспорт

Леклер завоевал поул Гран-при Сингапура, Ферстаппен будет стартовать только восьмым

Первую тройку пилотов разделили какие-то 0,054 с.
Сегодня, 17:22
Перес, Леклер и Хэмилтон / Formula 1/formula1.com
Перес, Леклер и Хэмилтон / Formula 1/formula1.com
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В субботу, 1 октября, на трассе Марина Бей прошла квалификация предстоящего Гран-при Сингапура.

Во время третьего сегмента трасса подсохла достаточно, чтобы поехать на софте. До самых последних попыток промежуточный поул переходил от одного пилота к другому.

В итоге в завтрашней гонке с первого места будет стартовать Шарль Леклер. Гонщик Феррари опередил пилота Ред Булл (нет, не Макса Ферстаппена) Серхио Переса всего на 0,022 с. Не намного от него отстал и Льюис Хэмилтон (+ 0,054 с).

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А вот Ферстаппен будет стартовать лишь с восьмой позиции. Во время последней попытки, когда у него был реальный шанс завоевать поул, команда сказала ему срочно ехать в боксы, что очень сильно ему не понравилось.

Это связывают с тем, что в баке его болида было мало топлива. Ему хватило бы доехать до финиша, но по правилам по окончанию квалификации в баке должен остаться литр топлива. Если бы его там оказалось меньше, Макса оштрафовали бы и он стартовал бы с последнего места.

Результаты квалификации:

Напомним, что Гран-при Сингапура пройдет в воскресенье, 2 октября. Начало заезда - 15:00 по киевскому времени.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: формула 1 квалификация Гран-при Сингапура
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