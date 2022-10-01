Гран-при Сингапура: Леклер забрал третью практику, Ферстаппен отстал на полсекунды

Гонщики последний раз проверили себя и свои болиды перед квалификацией гонки.

В субботу , 1 октября, состоялась финальная третья свободная практика Гран-при Сингапура. Пилоты проехали намного меньше кругов, чем планировали, из-за начавшегося дождя.

Лучшее время на Марина Бей было установлено пилотом Феррари Шарлем Леклером - монегаск единственный, кто смог выйти за пределы 1:58.000 (1:57.782). Вслед за ним расположился его главный конкурент Макс Ферстаппен из Ред Булл, уступивший чуть более половины секунды.

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Третье место занял победитель второй практики Карлос Сайнс. Испанец отстал от своего напарника на секунду. А на четвертое место ворвался другой испанец Фернандо Алонсо, сумевший опередить Серхио Переса на 0,1 с.

Результаты тренировки

Напомним, что квалификация предстоящей гонки состоится в 16:00 по киевскому времени, а Гран-при пройдет в воскресенье, 2 октября, в 15:00.