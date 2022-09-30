Гран-при Сингапура: Пилоты Феррари показали лучшее время во второй практике, Ферстаппен - четвертый

Вашему вниманию результаты второй свободной тренировки на трассе Марина Бей.

В пятницу, 30 сентября, на городской трассе Марина Бей прошла вторая практика Гран-при Сингапура.

Лучший результат по итогам второй свободной тренировки показал пилот Феррари Карлос Сайнс (1:42.587). Второе время продемонстрировал его напарник по команде Шарль Леклер (+0.208). Замкнул тройку представитель Мерседес Джордж Расселл (+0.324).

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Четвертым стал лидер текущего чемпионата Макс Ферстаппен (+0.339) из Ред Булл. Пятый результат у пилота Мерседес Льюиса Хэмилтона (+0.595), который был лучшим в первой практике.

Гран-при Сингапура. Вторая практика

Источник: formula1.com

Напомним, что гонка Гран-при Сингапура состоится в воскресенье, 2 октября.

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