Гран-при Сингапура: Хэмилтон стал лучшим в первой практике, Ферстаппен и Леклер - в тройке
Вашему вниманию результаты первой свободной тренировки на трассе Марина Бей.
В пятницу, 30 сентября, на городской трассе Марина Бей состоялась первая практика Гран-при Сингапура.
Лучший результат по итогам первой части свободных заездов продемонстрировал пилот Мерседес Льюис Хэмилтон (1:43.033).
Второе время на тренировке показал лидер нынешнего чемпионата Макс Ферстаппен (+0.084) из Ред Булл, а замкнул тройку гонщик Феррари Шарль Леклер (+0.402).
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Гран-при Сингапура. Первая практика
Напомним, что гонка Гран-при Сингапура состоится в воскресенье, 2 октября.
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