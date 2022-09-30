Гран-при Сингапура: Хэмилтон стал лучшим в первой практике, Ферстаппен и Леклер - в тройке

В пятницу, 30 сентября, на городской трассе Марина Бей состоялась первая практика Гран-при Сингапура.

Лучший результат по итогам первой части свободных заездов продемонстрировал пилот Мерседес Льюис Хэмилтон (1:43.033).

Второе время на тренировке показал лидер нынешнего чемпионата Макс Ферстаппен (+0.084) из Ред Булл, а замкнул тройку гонщик Феррари Шарль Леклер (+0.402).

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Гран-при Сингапура. Первая практика

Источник: twitter.com/F1

Напомним, что гонка Гран-при Сингапура состоится в воскресенье, 2 октября.

На ISPORT можно ознакомиться с личным зачетом пилотов и положением команд в кубке Конструкторов.