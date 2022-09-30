iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

Гран-при Сингапура: Хэмилтон стал лучшим в первой практике, Ферстаппен и Леклер - в тройке

Вашему вниманию результаты первой свободной тренировки на трассе Марина Бей.
Сегодня, 16:32
Льюис Хэмилтон / Getty Images
Льюис Хэмилтон / Getty Images
0 0 0

В пятницу, 30 сентября, на городской трассе Марина Бей состоялась первая практика Гран-при Сингапура.

Лучший результат по итогам первой части свободных заездов продемонстрировал пилот Мерседес Льюис Хэмилтон (1:43.033).

Второе время на тренировке показал лидер нынешнего чемпионата Макс Ферстаппен (+0.084) из Ред Булл, а замкнул тройку гонщик Феррари Шарль Леклер (+0.402).

Читай также: Расклады, при которых Ферстаппен станет чемпионом на Гран-при Сингапура

Гран-при Сингапура. Первая практика

Источник: twitter.com/F1

Напомним, что гонка Гран-при Сингапура состоится в воскресенье, 2 октября.

На ISPORT можно ознакомиться с личным зачетом пилотов и положением команд в кубке Конструкторов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: феррари мерседес Ред Булл Льюис Хэмилтон Гран-при Сингапура Макс Ферстаппен Шарль Леклер
0 0 0

Статьи по теме

Формула-1: Календарь гонок сезона 2022 года Формула-1: Календарь гонок сезона 2022 года
Гран-при Сингапура: Пилоты Феррари показали лучшее время во второй практике, Ферстаппен - четвертый Гран-при Сингапура: Пилоты Феррари показали лучшее время во второй практике, Ферстаппен - четвертый
Голден Стэйт Уорриорз обыграли Уизардс в стартовом матче предсезонки НБА Голден Стэйт Уорриорз обыграли Уизардс в стартовом матче предсезонки НБА
Стивенсон назвал лучшего боксера легкого веса Стивенсон назвал лучшего боксера легкого веса
Помочь журналистам

Видео

Украина - Шотландия 0:0 Обзор матча Лиги наций
Украина - Шотландия 0:0 Обзор матча Лиги наций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2022 года
просмотров

Последние новости

НБА19:00
Голден Стэйт Уорриорз обыграли Уизардс в стартовом матче предсезонки НБА
Бокс18:42
Стивенсон назвал лучшего боксера легкого веса
Украина18:21
Вирт - о матче с Рухом: Сегодня никто не заслужил победы
Формула 118:15
Формула-1: Календарь гонок сезона 2022 года
Формула 117:58
Гран-при Сингапура: Пилоты Феррари показали лучшее время во второй практике, Ферстаппен - четвертый
Другие страны17:51
Бразильский клуб намерен разорвать контракт с экс-игроком Шахтера
Европа17:17
Ювентус заинтересован в подписании защитника Барселоны
Бокс17:15
Усик поддержал сборную Украины по боксу, которой запретили выступать под национальным флагом
Формула 116:32
Гран-при Сингапура: Хэмилтон стал лучшим в первой практике, Ферстаппен и Леклер - в тройке
Бокс15:58
Беллью назвал причину, почему Фьюри нужен бой с Джошуа
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK