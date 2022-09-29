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Расклады, при которых Ферстаппен станет чемпионом на Гран-при Сингапура

Уже совсем скоро Макс может стать двукратным чемпионом мира.
Сегодня, 13:55
Макс Ферстаппен / Getty Images
Макс Ферстаппен / Getty Images
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Уже в это воскресенье, 2 октября, состоится возвращение культовой трассы в Сингапуре. Гонка на Марина Бей не проводилась последние два года из-за сложностей, связанных с пандемией коронавируса.

Как бы не было печально для интриги этого сезона, но по итогам данного Гран-при мы можем стать свидетелями нового двукратного чемпиона мира, которым с 99,9%-вероятностью станет пилот Ред Булл Макс Ферстаппен.

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Главными оппонентами нидерландца в борьбе за чемпионство являются Шарль Леклер из Феррари и напарник Макса Серхио Перес. Пока что математические шансы на титул сохраняют даже Карлос Сайнс и Джордж Расселл, но их отставание настолько велико, что их кандидатуры даже не рассматриваются.

Итак, Макс Ферстаппен досрочно завоюет звание чемпиона мира при следующих условиях:

1. Макс побеждает + лучший круг (+1 балл), Леклер финиширует 8-м или ниже, Перес финиширует 4-м или ниже;

2. Макс побеждает, Леклер финиширует 9-м или ниже, Перес финиширует 5-м или ниже.

В иных случаях остается интрига (хоть и в состоянии клинической смерти). Но уже через неделю на Гран-при Японии расклады могут быть еще более комфортными для Ферстаппена.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: формула 1 феррари Ред Булл Серхио Перес Гран-при Сингапура Макс Ферстаппен Шарль Леклер
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