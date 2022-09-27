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Автоспорт

Розовый неон и киберпанк: МакЛарен представил специальную ливрею к Гран-при Сингапура и Японии

Команда из Уокинга по-особенному подготовилась к будущим сдвоенным этапам.
Сегодня, 20:26
МакЛарен / https://twitter.com/McLarenF1
МакЛарен / https://twitter.com/McLarenF1
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В пятницу, 30 сентября, в Сингапуре начнется уже семнадцатый гоночный этап Формулы 1 сезона 2022 года. "Королева автоспорта" возвращается в Сингапур после двух лет отсутствия из-за пандемии коронавируса.

По этому случаю МакЛарен продемонстрировал особый дизайн ливреи, который команда будет использовать на предстоящих Гран-при Сингапура и Японии, отмечая возвращение Формулы 1 на азиатский континент, передает официальный сайт Ф1.

МакЛарен работал с компанией по обмену криптовалют OKX, чтобы создать индивидуальную ливрею "Future Mode" для MCL36 — поскольку обе стороны расширяют свое сотрудничество.

В обычной цветовой гамме автомобиля преобладает традиционный цвет папайи. Новая ливрея добавляет неоново-розовые украшения и иллюстрации двигателя в стиле киберпанка.

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По словам команды, это "представляет собой появление новых технологий в регионе со взглядом в будущее, вдохновленным городскими пейзажами Сингапура и Японии".

В дополнение к обеим машинам изменение ливреи будет отражено в гоночных костюмах, которые носят Ландо Норрис и Даниэль Риккардо.

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