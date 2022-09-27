Дебютант Формулы 1 останется в Альфа Ромео на 2023 год

Выступления китайского пилота убедили команду оставить его на второй год.

Альфа Ромео заключила новое соглашение с Гуанью Чжоу, по которому первый китайский пилот в истории Формулы 1 останется в команде на 2023 год вместе с Валттери Боттасом, сообщает официальный сайт Ф1.

23-летний спортсмен сразу же взялся за дело, заработав очко в своей дебютной гонке в Бахрейне, после чего заработал еще два очка в Канаде и в Италии.

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В команде заявили, что они были впечатлены его целеустремленностью и отношением к делу, поскольку он продемонстрировал "уровень зрелости и гоночного мастерства, которые противоречат его юному возрасту".

Alfa Romeo F1 Team ORLEN and Zhou Guanyu: the journey continues! The Shanghai tiger keeps on roaring…#KeepMakingHistory #TeamZHOU pic.twitter.com/7rlOLnt4d9 — Alfa Romeo F1 Team ORLEN (@alfaromeoorlen) September 27, 2022

Крепкие отношения, сложившиеся с товарищем по команде Валттери Боттасом, с которым заключен многолетний контракт, также сыграли роль в том, что Альфа Ромео решила дать Чжоу возможность выступить в следующем сезоне.

В нынешней кампании Чжоу заработал шесть очков по сравнению с 46 очками Боттаса, однако внутри команды чувствуется, что результат был бы намного выше, если бы он не столкнулся с рядом механических проблем.