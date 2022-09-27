iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

Дебютант Формулы 1 останется в Альфа Ромео на 2023 год

Выступления китайского пилота убедили команду оставить его на второй год.
Сегодня, 17:23
Чжоу Гуаньюй / Getty Images
Чжоу Гуаньюй / Getty Images
0 0 0

Альфа Ромео заключила новое соглашение с Гуанью Чжоу, по которому первый китайский пилот в истории Формулы 1 останется в команде на 2023 год вместе с Валттери Боттасом, сообщает официальный сайт Ф1.

23-летний спортсмен сразу же взялся за дело, заработав очко в своей дебютной гонке в Бахрейне, после чего заработал еще два очка в Канаде и в Италии.

Читай также: Леклер: У Формулы 1 появилось много молодых фанатов благодаря Netflix

В команде заявили, что они были впечатлены его целеустремленностью и отношением к делу, поскольку он продемонстрировал "уровень зрелости и гоночного мастерства, которые противоречат его юному возрасту".

Крепкие отношения, сложившиеся с товарищем по команде Валттери Боттасом, с которым заключен многолетний контракт, также сыграли роль в том, что Альфа Ромео решила дать Чжоу возможность выступить в следующем сезоне.

В нынешней кампании Чжоу заработал шесть очков по сравнению с 46 очками Боттаса, однако внутри команды чувствуется, что результат был бы намного выше, если бы он не столкнулся с рядом механических проблем.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: формула 1 Альфа Ромео Чжоу Гуаньюй
0 0 0

Статьи по теме

Леклер: У Формулы 1 появилось много молодых фанатов благодаря Netflix Леклер: У Формулы 1 появилось много молодых фанатов благодаря Netflix
Хорнер рассказал об особенном наказании Ферстаппена и Риккардо за аварию в Азербайджане-2018 Хорнер рассказал об особенном наказании Ферстаппена и Риккардо за аварию в Азербайджане-2018
Спортивный директор Ф1 рассказал, в чем разница между Максом Ферстаппеном и Миком Шумахером Спортивный директор Ф1 рассказал, в чем разница между Максом Ферстаппеном и Миком Шумахером
Конец эпохи: Латифи покинет Уильямс в конце сезона-2022 Конец эпохи: Латифи покинет Уильямс в конце сезона-2022
Помочь журналистам

Видео

Англия - Германия 3:3 Видео голов и обзор матча Лиги наций
Англия - Германия 3:3 Видео голов и обзор матча Лиги наций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров
Хэй назвал единственного супертяжеловеса, который может победить Фьюри
просмотров
Жена Мауро Икарди впечатлила зрителей аргентинского телешоу своим образом
просмотров

Последние новости

ММА18:20
Уиттакер: Знаю, что у меня будет еще один бой с Адесаньей
НБА17:54
Ирвинг назвал сумму, которую он потерял, отказавшись от вакцинации
Киберспорт17:50
NaVi: расписание матчей украинского коллектива по CS:GO
Европа17:29
Защитник Барселоны травмировался на тренировке и пропустит матч с Мальоркой
Формула 117:23
Дебютант Формулы 1 останется в Альфа Ромео на 2023 год
Бокс16:58
"Дай подраться настоящим мужчинам": Чарр обратился к Джошуа по поводу боя с Фьюри
Бокс16:31
Уайт: Фьюри нужно закрыть свой большой рот и прекратить нести чушь
Лига наций15:58
Сборная Украины определилась с формой, в которой сыграет против Шотландии
Лига наций15:25
"Все заряжены": Усик выразил надежду на победу сборной Украины над Шотландией
Европа14:54
Интер потерял на месяц основного полузащитника
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK