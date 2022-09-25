Леклер: У Формулы 1 появилось много молодых фанатов благодаря Netflix

Шарль рассказал о появлении новой фан-базы серии, которая становится все больше и больше.

Вот уже четыре года Формула 1 не обходится без "Drive to Survive" - сериал от Netflix, который рассказывает о самых интересных событиях всего сезона (не без излишней драматургии).

Пилот Феррари Шарль Леклер отметил влияние сериала на то, что у "королевы автоспорта" появилось куда больше молодых фанатов, чем их было ранее. Монегаск также не забыл упомянуть и онлайн-гонки, которые он и еще несколько гонщиков пелотона устраивали во время эпидемии коронавируса.

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"Молодых фанатов становится все больше и больше благодаря сериалу от Netflix и тому факту, что появилось много новых молодых пилотов, которые часто пользуются социальными сетями", - цитирует Шарля GP Blog.

"Во время пандемии мы провели чемпионат в видеоиграх, и, возможно, это тоже вызвало большой интерес".

Уже в следующую пятницу, 30 сентября, начнется гоночный этап в Сингапуре, который не проводился последние два года как раз из-за пандемии коронавируса.