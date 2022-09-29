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Автоспорт

Леклер надеется показать в Сингапуре, что Феррари выросла из своих ошибок

И это никак не исключает вероятности возвращения старой-доброй Скудерии.
Сегодня, 19:35
Шарль Леклер / Getty Images
Шарль Леклер / Getty Images
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В воскресенье, 2 октября, состоится Гран-при Сингапура. Сезон близится к своему завершению, а пилот Феррари Шарль Леклер надеется, что его команда в оставшихся гонках не будет делать ошибки, которые из раза в раз повторялись в 2022 году.

На вопрос о его целях по мере того, как сезон подходит к концу, 24-летний монегаск ответил: "Просто выжать максимум из машины и показать, что мы выросли из ошибок, которые мы сделали в этом году, и просто постараться идеально провести уик-энд. И, надеюсь, что мы завоюем победу".

Ожидается, что Феррари проявит себя на Марина Бей лучше, чем в Монце и Бельгии — на обеих высокоскоростных трассах, где Макс Ферстаппен с комфортом шел к победе.

Напомним, что это может быть последняя гонка в чемпионате, где еще не будет коронован чемпион мира - для этого должны быть соблюдены определенные условия.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: формула 1 феррари Гран-при Сингапура Шарль Леклер
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