Перес выиграл Гран-при Сингапура, Леклер - 2-й, Ферстаппен еще не чемпион

В воскресенье, 2 октября, на трассе Марина Бей состоялся семнадцатый этап Формулы 1 сезона 2022 года - Гран-при Сингапура.

Победу в феноменальной гонке завоевал пилот Ред Булл Серхио Перес. Компанию на подиуме ему составили пилоты Феррари Шарль Леклер и Карлос Сайнс.

Гонка началась с часовой задержкой из-за дождя. Но это, возможно, даже сделало ее еще более увлекательной. Несмотря на одинаковую реакцию на светофор, Серхио Перес прошел Шарля Леклера еще до вхождения в первый поворот, вырвавшись в лидеры.

Сразу за ними в борьбе столкнулись Льюис Хэмилтон и Карлос Сайнс, из-за чего британец выехал за пределы трассы и начал жаловаться на это своей команде (делать он это будет еще много раз).

Жалобы Льюиса №1

Где-то позади провалил старт будущий чемпион мира Макс Ферстаппен: стартовав 8-м он свалился на 12-е место. Начав свой прорыв, Макс жестко атаковал Кевина Магнуссена. Но датчанин и сам любит ездит на грани, так что в этой борьбе победителем вышел именно Кевин.

Провальный старт Макса

Лучше всех стартовал Себастьян Феттель, отыгравший пять позиций, Даниэль Риккардо тоже был неплох - 3 отыгранные позиции.

Тут подоспели новые жалобы Хэмилтона. На этот раз он предъявил команде, что зря его не послушали: "Я вам говорил об этих шинах. В будущем вы должны меня слушать. Нет сцепления".

Жалобы Льюиса №2

Пока Магнуссену показывали уже третий в этом сезоне оранжево-черный флаг за опасную езду с поврежденным передним антикрылом, Николас Латифи, который покинет Формулу 1 в конце сезона, просто забыл о существовании зеркал - иначе никак не объяснить то, как он выбил из гонки Гуаньюй Чжоу.

Николас просто зажал китайца у стены, организовав их встречу. Сам же Латифи получил прокол. Заехав в боксы, он сошел с дистанции. Вот так на самом старте минус два участника. Тем временем на треке появилась машина безопасности.

Рестарт ничего не подарил, только борьбу Ферстаппена с юбиляром Фернандо Алонсо. Нидерландец долго не мог пройти опытного оппонента.

Ферстаппен борется с Алонсо

А пока Леклер пытался достать Переса, Нандо был вынужден сойти из-за отказа двигателя. Вот так проявилось очередное проклятие юбилейной гонки.

Леклер следует за Пересом

Сход Алонсо

Джордж Расселл рискнул быть первым, кто перейдет на слики. Стоит сразу сказать, что первое время он сильно страдал от такого решения, откатившись в хвост пелотона. Сразу после выезда из боксов он устроил сингапурский дрифт.

Пит Расселла

Дрифт Расселла

Как-то мало было аварий и сходов, правда? Так же подумал и Алекс Албон. Тайский пилот, пропустив апекс поворота, влетел в барьер, впечатав в него переднее крыло. Сумев вырваться, он отправился в боксы без крыла, так ведь быстрее и лучше. Крыло-то ему поменяли, но почти сразу же у него заглох болид. Минус очередной гонщик.

Албон в стене

Албон сошел

Буквально двумя кругами позднее серьезные проблемы возникли у второго пилота Альпин Эстебана Окона. В одном эпизоде его двигатель просто взорвался. Мало у нас сходов...

Окон сошел

А уже пятью кругами после с барьером "поцеловался" Хэмилтон. Британец также на скользком треке пропустил апекс. Ему повезло куда больше, чем Албону - переднее крыло было повреждено, но гонку он сумел продолжить.

Хэмилтон в стене

А вернулся на трек он прямо между Ландо Норрисом и Ферстаппеном, которые вели борьбу. Третий не лишний, как оказалось.

Miss me?

На середине дистанции пошла волна пит-стопов. Лидеры с разницей в круг заехали на свежей резиной - всем поставили мидиум, который начал работать. Перес вернулся первым, Леклер - 2-м, Сайнс за Норрисом, который не заезжал.

Но и на этом веселье не закончилось. Ту же ошибку, что и Албон с Хэмилтоном, допустил и Юки Цунода. Только он был вынужден прекратить выступления, а на трассе вновь появился СК.

На рестарте Макс так агрессивно пошел в атаку на Норриса, что перестарался и вылетел в "карман", заблокировав колеса. Испортив относительно новый комплект резины и вернувшись на трек перед Хэмилтоном (сладкая парочка), нидерландец поехал в боксы. Как следствие, вернулся последним.

Ошибка Макса

В какой-то момент камера показала очень медленно едущего Расселла. После повтора стало понятно, что он столкнулся с Миком Шумахером колесо в колесо. В итоге Биба и Боба получили проколы и были вынуждены заехать за новыми шинами.

Два брата в боксах

В борьбе за победу Леклер прессинговал Переса, но без акцента на обгон. Еще и ДРС все никак не разрешали использовать. Но тут сначала Чеко пожаловался на проблемы с двигателем, после чего дирекция гонки разрешила использовать ДРС (будто по заказу Скудерии).

Проблемы у Чеко

Но даже с возникшими проблемами Серхио не дал Шарлю ни единого шанса.

Шарль все никак не пройдет Чеко

Главный клиент боксов в этот день Джордж Расселл вновь побывал в гостях у механиков. Мерседес захотели отобрать у Переса лучший круг, даже если это значило, что они не получат дополнительный балл (Джордж был далеко вне топ-10). И это у них удалось.

В середине пелотона Хэмилтон пытался пройти Феттеля, но зайдя слишком широко, он не только не прошел Себа, но и пропустил Макса, который был прямо за ним.

Ошибка Хэма

В итоге свою четвертую победу в карьере завоевал Серхио Перес, который к тому же стал лучшим гонщиком дня.

Итоговая классификация

В следующее воскресенье состоится утренняя гонка в Японии, где Макс Ферстаппен снова будет иметь возможность стать двукратным чемпионом мира.