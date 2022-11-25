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"Я продолжаю только потому, что я верю": Алонсо надеется снова стать чемпионом

Несмотря на статус самого возрастного пилота, Нандо живет мечтой выиграть свое третье чемпионство.
Сегодня, 19:12
Фернандо Алонсо / Getty Images
Фернандо Алонсо / Getty Images

Двукратный чемпион мира Формулы 1 Фернандо Алонсо покинул Альпин и присоединился к Астон Мартин.

Испанец надеется, что новая команда если не в первый год, то в дальнейшем предоставит ему машину, которая позволит побороться за чемпионство.

"Я продолжаю только потому, что я верю, что у меня еще будет шанс", - цитирует Нандо BBC. "В следующем году будет нереально приблизиться к лидерам, но нам нужно заложить фундамент для будущих болидов и работать лучше тех, кто нас окружает".

"Это очень соревновательная среда. Чтобы стать чемпионом, вам нужно выдать что-то особенное. Я готов выдать что-то особенно со своей стороны и жду того же от команды".

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"В конечном счете, победа в чемпионате — это то, что мотивирует меня каждый день, поэтому я все еще думаю, что третий титул однажды станет возможным. Возможно, это не будет следующий год, но кто знает, что произойдет в будущем".

Напомним, что Фернандо Алонсо завершил сезон-2022 на девятой позиции в личном зачете пилотов, заработав за 22 Гран-при 81 очко. Он проиграл сезонную дуэль Эстебану Окону, набравшему 92 очка. Альпин же занял четвертое место в кубке Конструкторов, опередив МакЛарен на 14 очков.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Фернандо Алонсо Астон Мартин

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