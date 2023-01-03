Руководитель Астон Мартина: Алонсо - то, что нам нужно, он выжмет все из болида

Сезон 2023 года станет первым для Фернандо Алонсо в составе Астон Мартина, куда он перебрался из Альпин.

Руководитель британской команды Майк Крак заверил, что он прекрасно понимает всю сложность работы с двукратным чемпионом мира, который, несмотря на свой возраст, до сих пор остается очень требовательным к команде и болиду.

"Фернандо – очень прямолинейный гонщик и человек. Пилоты вроде него достигли успеха, потому что задавали вопросы, давили и стремились к большему", - цитирует Крака Marca.

"Нам надо подготовиться, понимать, что он спросит: какие идеи, пожелания от машины, желаемые процессы в команде, использование опыта других команд".

"Я знаю, что с Алонсо справиться вовсе не просто. Он будет постоянно давить и стремиться к большему – такова природа истинного чемпиона. Но можно быть уверенным, что он выжмет из болида все. Если мы хотим расти и стать топ-командой, мы должны справиться с таким типом характера. Фернандо – именно то, что нам нужно".

Ранее известное издание Autosport опубликовало свою пятерку лучших моментов прошлого сезона - первое место отошло именно Фернандо Алонсо за его выступление на Гран-при США.