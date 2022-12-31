Топ-5 моментов сезона-2022 по версии Autosport

Авторитетное издание Autosport выбрало пять лучших моментов в Формуле-1 в сезоне-2022. Неожиданно, но здесь первое место досталось не Максу Ферстаппену.

Лучшим выступлением издания выбрало седьмое место на Гран-при США пилота Альпин Фернандо Алонсо. Испанец столкнулся с Лансом Стролом и повредил болид, но все равно смог закончить гонку на 7 позиции.

После финиша результаты Алонсо аннулировали из-за штрафа, но все-таки вернули пилоту заслуженное место.

На второй позиции оказался Макс Ферстаппен и его победоносный рывок на Гран-при Бельгии, а третьим стал Шарль Леклер и его успех в Австрии.

Последние две позиции достались подиуму Джорджа Рассела в Испании и очковому месту Алекса Албона в Австралии.