Организаторы Гран-при Майами анонсировали масштабные модификации трека

К сожалению, на саму конфигурацию трассы они никак не повлияют.

В 2022 году в календаре Формулы 1 дебютировал Гран-при Майами, ставший вторым американским этапом в сезоне после традиционной гонки в Остине.

Однако новая трасса не порадовала ни болельщиков, ни самих гонщиков: обгонов было мало, а пилоты жаловались на некачественный асфальт.

По информации Motorsport, организаторы Гран-при объявили о некоторых изменениях.

Для начала они переложат асфальт по всему треку. Ожидается, что это должно исправить проблему с обгонами.

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К тому же планируется перенести паддок внутрь стадиона Майами Долфинс - ранее он был расположен непосредственно возле стадиона.

К сожалению, на данный момент у организаторов нет никаких планов на изменение конфигурации трассы. Они могут задуматься лишь насчет изменения зон безопасности.