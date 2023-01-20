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Автоспорт

Альфа Ромео объявили дату презентации нового болида

Команда все же не стала последней.
Сегодня, 22:35
Валттери Боттас / Getty Images
Валттери Боттас / Getty Images

Альфа Ромео наконец объявила дату презентации нового болида, она состоится 7 февраля.

К сожалению, более никакими деталями команда не стала делиться, кроме того, что меропрития состоится в Цюрихе в 11:00 по киевскому времени.

Напомним, что в сезоне-2023 Альфа Ромео в Формуле-1 будут представлять Валттери Боттас и Гуаньюй Чжоу.

Таким образом единственной командой, которая до сих пор не назначила дату презентации нового болида остается Хаас. 

С графиком презентаций других команд вы можете ознакомиться на нашем сайте.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Альфа Ромео

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