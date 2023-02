Минимализм Леклера и Норриса, классика Алонсо и Хэмилтона: шлемы пилотов Формулы 1 на сезон-2023

Формула 1 всегда была одним из самых опасных видов спорта. С момента ее создания серия видела много серьезных аварий, травм и даже смертей.

Руководство Ф1 старается сделать ее как можно безопаснее, в связи с чем относительно недавно был внедрен Halo, спасший за эти годы немало гонщиков.

Но лучшим другом пилотов все же является их шлем. Каждый сезон лучшие гонщики мира стараются как можно сильнее выделиться, работая над дизайном части своей защитной экипировки. А кто-то отдает это право дизайнерам, которые учитывают их пожелания.

Сегодня мы бы хотели показать все представленные шлемы пилотов на сезон 2023 года, ведь именно благодаря им можно легче определить гонщиков на трассе.

В этой подборке пока что не будет шлемов Макса Ферстаппена, Лэнса Стролла, Кевина Магнуссена, Нико Хюлькенберга и Ника Де Вриса по одной простой причине - они их просто не показали. Но как только они это исправят, мы дополним статью.

Серхио Перес (Ред Булл)

По сравнению с прошлым сезоном шлем Чеко практически не изменился: дизайн остался +- тот же, лишь цвета поменялись местами.

May it be a great year 💪

Thank you for your amazing support!!



¡Que sea un gran año!

Todo su apoyo fue increíble, ¡Gracias! pic.twitter.com/hJap3txfGh — Sergio Pérez (@SChecoPerez) February 3, 2023

Шарль Леклер (Феррари)

Минимум элементов и разных цветов, только красный и белый (в честь флага Монако, который совпадает с классическими цветами Скудерии). Немногим отсылает на дизайны шлемов прошлых эпох.

Карлос Сайнц (Феррари)

Smooth Operator, как и Перес, сильно не менял дизайн, оставив классическую расцветку испанского флага. Правда, добавив сверху черный цвет, эта комбинация напоминает издали флаг Германии.

Льюис Хэмилтон (Мерседес)

Сэр Льюис продолжает использовать ярко-желтый цвет с вкраплениями фиолетового. В этот раз темных тонов стало больше.

Джордж Расселл (Мерседес)

Напарник Хэмилтона, который будет проводить второй сезон в немецкой команде, решил не сильно менять свой шлем. Синий цвет стал чуть темнее, а номер был выделен черным.

Big day for the team. Shout-out to everyone who's worked so hard over the winter to bring this car to life. Excited to see what it can really do in Bahrain. 👊 pic.twitter.com/isc9fKkHPk — George Russell (@GeorgeRussell63) February 15, 2023

Эстебан Окон (Альпин)

Первый из французов французской команды отличился самой кардинальной сменой расцветки - и выглядит она очень стильно. Черный шлем с красными полосами, дополненный инициалами EO31.

What do you think? 🖤❤️ pic.twitter.com/TW7MUK4ag6 — Esteban Ocon (@OconEsteban) February 14, 2023

Пьер Гасли (Альпин)

Новоприбывший француз решил привнести немного золота. И теперь издали его шлем напоминает старый шлем Макса Ферстаппена.

Ландо Норрис (МакЛарен)

Лидер команды из Уокинга сохранил ярко-желтый цвет, который он позаимствовал у Льюиса Хэмилтона. По сравнению с прошлым сезоном желтый стал еще ярче, а черный цвет заменил синий. "Очень простой, минималистичный", - так описал дизайн сам Ландо.

here’s a video of me talking about it for your viewing pleasure pic.twitter.com/DhaW2dsrJ7 — Lando Norris (@LandoNorris) February 12, 2023

Оскар Пиастри (МакЛарен)

Официального подтверждения, что именно так выглядит шлем 2023 года, еще не было. В нем австралиец выступал на тестах по завершению сезона-2022. Возможно, что в нем же он будет выступать и в этом году.

Валттери Боттас (Альфа Ромео)

Как сказал сам Валттери, шлем практически не изменился, за исключением мелких правок (в старой версии был синий цвет с красными полосками, здесь - черный цвет с синими полосками). Дизайном занималась его девушка Тиффани Кромвель.

Чжоу Гуаньюй (Альфа Ромео)

Первый китайский гонщик Формулы 1 присоединился к клубу любителей фиолетового. В новом сезоне Чжоу будет одним из самых ярких пилотов - если не по пилотажу, то по дизайну шлема уж точно.

🐰 NEW HELMET!



Fresh colourway for the year of the rabbit! ❤️‍🔥🐇@BellRacingHQ 🎨 @KVDesign_helmet pic.twitter.com/4jTDyVunkg — 周冠宇 | Zhou Guanyu 🇨🇳 (@ZhouGuanyu24) February 8, 2023

Фернандо Алонсо (Астон Мартин)

Новая команда, старый (в прямом и переносном смыслах) Нандо. После вынужденного добавления розового цвета в прошлом сезоне (спасибо за это Альпин), испанец вернулся к традиционной для себя расцветке с испанским флагом.

Юки Цунода (Альфа Таури)

Новый лидер команды решил разбавить классический белый цвет кленовыми листьями, которые буквально усыпаны по всему шлему.

Fresh new lid for 2023! 🍁

今年はこのヘルメットで戦います! pic.twitter.com/9mF4vISG7K — 角田裕毅/Yuki Tsunoda (@yukitsunoda07) February 14, 2023

Алекс Албон (Уильямс)

Из-за первой фотографии, которую опубликовал тайский гонщик, можно было неверно оценить цвета шлема. Позднее команда исправила это, опубликовав фото при дневном свете.

Логан Сарджент (Уильямс)

Сменщик негласной легенды Формулы 1 (как минимум, в Интернете) ничего сложного не придумывал. Командные цвета (белый и синий) + флаг родной страны.

Напомним, что сезон Формулы 1 2023 года начнется уже 3 марта первым гоночным этапом в Бахрейне. Там мы сможем в полной мере насладиться тем, как шлемы пилотов дополняют общую телевизионную картинку.

А также зная, что для некоторых этапов по ходу сезона они подготовят специальные дизайны, посмотрим, на что еще хватит воображения их дизайнерам.

Алексей Погорелов, ISPORT.ua