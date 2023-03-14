Ферстаппен недоволен новым пробным форматом квалификации

Недавно было объявлено, что во время этапа в Имоле Формула 1 опробует новый формат квалификации: в первом сегменте гонщики будут использовать только хард, во втором - мидиум, в третьем - софт. Этот вариант повторится во время одного из летний Гран-при.

Такое решение обусловлено желанием производителя шин Пирелли сократить количество привозимых комплектов на этап для одного гонщика с 13 до 11. Однако у данного формата уже появился противник - Макс Ферстаппен.

Это связано с тем, что во время холодных условий на трассе хард имеет плохое сцепление и хуже прогревается.

"Надеюсь, в Имоле хотя бы не будет холодно", – цитирует Макса Motorsport. "Иначе все может оказаться совсем сложно. Причем никто не избежит проблем.

"Мне вообще не кажется, что нам нужна такая квалификация. Она никому не пойдет на пользу. Спорту нужно стремиться, чтобы участники были как можно ближе по силе – а не придумывать искусственные способы повысить зрелищность".

Ранее Макс Ферстаппен прокомментировал свои взаимоотношения с Льюисом Хэмилтоном, с которым он часто сталкивается во время борьбы на треке.