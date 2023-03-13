Ферстаппен: У нас с Хэмилтоном не напряженные отношения, просто они прямолинейные

Макс описал то, как видит отношения со своим главным оппонентом в карьере.

Противостояние Макса Ферстаппена и Льюса Хэмилтона стало одним из самых горячих в нынешней Формуле 1. Практически каждый раз, когда эти двое встречаются на трассе, их борьба заканчивается контактом.

Многие считают, что их отношения нельзя назвать даже рабочими, особенно после финала сезона-2021, однако сам нидерландец придерживается другого мнения.

"Я не думаю, что у нас вообще сложные отношения. Просто они довольно прямолинейны", - цитирует Макса Daily Mail. "С кем-то у вас более тесное общение, с кем-то нет".

"В какой-то мере это зависит от того, как вы проживаете свою жизнь, и, возможно, в этом отношении мы не похожи. Конечно, в 2021 году у нас было большое соперничество, но в конечном итоге мы очень уважаем друг друга".

Хэмилтон и Ферстаппен после Гран-при Абу-Даби в 2021 году / Источник: Getty Images

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Ферстаппен не забыл отметить, что считает сэра Льюиса одним из лучших за всю историю автоспорта.

"Он определенно считается одним из величайших гонщиков всех времен. У меня нет ни необходимости, ни желания отрицать это".

"Постоянство — его ключ к успеху в игре. Это не так сложно. Когда ты так талантлив; для этого не нужно много усилий. То, как он становился чемпионом все эти годы, очень впечатляет. Он делал разницу, когда ему это было нужно".

Напомним, что уже в это воскресенье, 19 марта, состоится второй этап сезона-2023 - Гран-при Саудовской Аравии.