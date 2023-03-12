Отец Чеко Переса намерен устроить в Мексике второе Гран-при

Не важно где, лишь бы гонка была интересной.

Антонио Перес Гарибай, отец пилота Формулы-1 Серхио Переса, намерен организовать второе Гран-при в Мексике, пишет Marca.

Уже совсем скоро к этапе в Мехико может присоединится гонка в Канкуне, над этим работает Антонио Перес и другие бизнесмены.

"На прошлой неделе я встречался с мексиканскими бизнесменами, мы подготовили письма о намерениях. Думаю, в середине июля мы уже представим проект, проведём изменения трассы, чтобы все подготовить к началу работы.

Сейчас реалистичность — 60 процентов. Главное, что ФИА и Формула-1 уже это приняли и открыли двери", — говорит Перес-старший.

Напомним, что Гран-при Мехико появилось в Формуле-1 в 2015 году и с тех пор стабильно проводится каждый год. В этом году в Мехико пилоты отправятся 27 октября.