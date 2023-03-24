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Автоспорт

В Формуле 1 может появиться очередной Гран-при США

При этом новую американскую трассу не стоит ждать раньше 2029 года.
Вчера, 22:55
Гран-при США / Getty Images
Гран-при США / Getty Images

Сейчас в календаре Формулы 1 есть три Гран-при США: гонка в Остине, Майами и Лас-Вегасе, который дебютирует в 2023 году. В будущем этот список может пополниться.

Как сообщает RaceFans.net, мэр Атлантик-Сити, штат Нью-Джерси, официально подписал проект развития, который включает в себя планы строительства гоночной трассы протяженностью 3,86 км.

Планируется преобразовать заброшенный аэродром в Бадер-парке за 3 миллиарда долларов, включая постройку жилых помещений, торговых площадок и трассы, которая, как сообщается, спроектирована в соответствии со "спецификациями Формулы 1".

https://www.racefans.net/
https://www.racefans.net/

Мэр Атлантик-Сити Марти Смолл-старший подписал проект, предложенный Deem Enterprises. По оценкам, реализация проекта займет от шести до девяти лет.

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Еще в 2011 году было объявлено, что Нью-Джерси будет принимать уличный Гран-при в Порт-Империал с 2013 года, однако эти планы были отменены.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Гран-при США

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