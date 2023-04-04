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Автоспорт

В Астон Мартин рассказали, когда команда наконец выиграет Гран-при

Фанатам стоит ждать конца мая.
Сегодня, 11:11
Майк Крак / Getty Images
Майк Крак / Getty Images

После трех подиумов подряд в Астон Мартин планируют наконец выиграть Гран-при.

Руководитель Астон Мартин Майк Крак убежден, что в сезоне есть гонке, где сочетание их болида и двухкратного чемпиона мира Фернандо Алонсо будет поистине магическим.

Команда попробует добыть первую победу в конце мая на Гран-при Монако. Именно там у них будет обойти Ред Булл, который имеет преимущество на трассах с длинными прямыми.

"Потенциальная победа в гонке? Мы попробуем одержать её в Монако. У нас есть недостатки на очень длинных прямых – это не секрет. Мы осознали это, и нам предстоит много работы.

Но на трассах, где это не так важно, мы можем быть более уверенными. Главное — не допускать ошибок, и тогда посмотрим, каков будет результат", — приводит слова Крака GrandPX.news.

Напомним, что ранее Фернандо Алонсо вновь вошел в тройку лучших пилотов по результатам Гран-при Австралии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Гран-при Монако Фернандо Алонсо Астон Мартин

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