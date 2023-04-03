Сошедший Расселл и снова Алонсо: лучшие пилоты Гран-при Австралии
Победитель гонки занял лишь шестую строчку.
Авторитетное издание The Race подвело итоги гоночного уик-энда в Австралии, назвав лучших и худших пилотов.
Интересно, что на первое место попал пилот Мерседес Джордж Расселл, который сошел с трассы из-за проблем с болидом. Издание отмечает, что британец был очень хорош и сделал все, что мог, но ему просто не повезло.
Также в тройку снова попал Фернандо Алонсо, который берет уже третий подиум подряд в этом сезоне. А сразу за ним расположился Ланжо Норрис, принесший вместе с партнером первые очки для Макларен.
Победитель гонки и двухкратный чемпиона мир Макс Ферстаппен занял лишь шестую строчку.
Рейтинг пилотов на Гран-при Австралии по версиит The Race:
- Джордж Расселл (Мерседес)
- Фернандо Алонсо (Астон Мартин)
- Ландо Норрис (Макларен)
- Льюис Хэмилтон (Мерседес)
- Макс Ферстаппен (Ред Булл)
- Нико Хюлькенберг (Хаас)
- Оскар Пиастри (Макларен)
- Ланс Стролл (Астон Мартин)
- Чжоу Гуаньюй (Альфа Ромео)
- Серхио Перес (Ред Булл)
- Юки Цунода (Альфа Таури)
- Карлос Сайнс (Феррари)
- Эстебан Окон (Альпин)
- Алекс Албон (Уильямс)
- Валттери Боттас (Альфа Ромео)
- Шарль Леклер (Феррари)
- Пьер Гасли (Альпин)
- Ник де Врис (Альфа Таури)
- Логан Сарджент (Уильямс)
- Кевин Магнуссен (Хаас)
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