Сошедший Расселл и снова Алонсо: лучшие пилоты Гран-при Австралии

Авторитетное издание The Race подвело итоги гоночного уик-энда в Австралии, назвав лучших и худших пилотов.

Интересно, что на первое место попал пилот Мерседес Джордж Расселл, который сошел с трассы из-за проблем с болидом. Издание отмечает, что британец был очень хорош и сделал все, что мог, но ему просто не повезло.

Также в тройку снова попал Фернандо Алонсо, который берет уже третий подиум подряд в этом сезоне. А сразу за ним расположился Ланжо Норрис, принесший вместе с партнером первые очки для Макларен.

Победитель гонки и двухкратный чемпиона мир Макс Ферстаппен занял лишь шестую строчку.

Рейтинг пилотов на Гран-при Австралии по версиит The Race:

Джордж Расселл (Мерседес) Фернандо Алонсо (Астон Мартин) Ландо Норрис (Макларен) Льюис Хэмилтон (Мерседес) Макс Ферстаппен (Ред Булл) Нико Хюлькенберг (Хаас) Оскар Пиастри (Макларен) Ланс Стролл (Астон Мартин) Чжоу Гуаньюй (Альфа Ромео) Серхио Перес (Ред Булл) Юки Цунода (Альфа Таури) Карлос Сайнс (Феррари) Эстебан Окон (Альпин) Алекс Албон (Уильямс) Валттери Боттас (Альфа Ромео) Шарль Леклер (Феррари) Пьер Гасли (Альпин) Ник де Врис (Альфа Таури) Логан Сарджент (Уильямс) Кевин Магнуссен (Хаас)

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