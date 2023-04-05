Фернандо Алонсо: Я верю, что третий титул возможен

Двухкратный чемпион мира и пилот Астон Мартин Фернандо Алонсо оценил свои шансы завоевать третий чемпионский титул.

Испанец верит, что это возможно, однако вряд ли в текущем сезоне. Команде предстоит сделать еще очень многое, чтобы обойти лидеров чемпионата.

"Конечно, такова цель, хотя я думаю, что в данный момент нам не стоит витать в облаках – для начала нужно прочно встать на ноги. Цель команды – просто провести хороший сезон.

Да, я верю, что третий титул возможен – поэтому и продолжаю выступать в гонках. Да, это очень серьезный вызов – и мы знаем, что нам предстоит преодолеть некоторые трудности, а также победить несколько топ-команд, которые сейчас находятся на вершине. Но я гоняюсь каждый день и тренируюсь каждый день с мыслями о том, что третий титул возможен", – рассказал Алонсо.

Напомним, что ранее руководитель Астон Мартин заявил, что команда вполне может выиграть Гран-при в ближайшее время.