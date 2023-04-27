Алонсо: Топовые команды могут только проиграть от нового формата со спринтом

Нандо не в восторге от перемен, которые команды вскоре испытают на трассе в Азербайджане.

Новый формат гоночного уик-энда со спринтом будет впервые опробован в Баку, где пройдет Гран-при Азербайджана.

Фернандо Алонсо, проводящий феноменальный сезон в составе Астон Мартина, выразил опасение, что во время спринта в Баку у команд будет больше возможностей ошибиться, чем что-то выиграть.

"Очень легко допустить ошибку", — цитирует Алонсо Autosport. "В конце третьего сегмента квалификации у нас была практика и мы все готовили лучший круг. Но в первом сегменте, если вы поздно затормозите или что-то в этом роде, вы попадете в аварию. Особенно здесь, в Баку, где нет места ошибкам, вы будете выглядеть ужасно плохо".

"Поэтому я думаю, что в этот уик-энд есть возможность совершить большую ошибку, а не воспользоваться большой возможностью. Так что нам нужно этого избежать".

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"Когда у вас есть конкурентоспособная машина, есть только то, что можно проиграть в другом формате, или в мокрой гонке, или на мокрой квалификации, или что-то еще - вы можете только проиграть".

Напомним, что после трех гонок сезона-2023 Фернандо Алонсо занимает третье место в личном зачете пилотов, заработав 45 очков.