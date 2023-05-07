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Автоспорт

Ферстаппен рассказал, на что рассчитывает в Майами

Пилот рассчитывает на серьезный успех.
Сегодня, 19:23
Макс Ферстаппен / Getty Images
Макс Ферстаппен / Getty Images

Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен заявил, что его задача минимум на Гран-при Майами - это второе место.

Напомним, что третья квалификация досрочно завершилась из-за аварии Шарля Леклера. Макс не успел проехать трек и остался на девятой позиции.

Пилот жалеет, что ошибся со стратегией, однако он верит, что скорость их машины поможет взять несколько позиций. Однако все может пойти не по плану.

"Мы весь уик-энд были быстрыми, мой круг во втором сегменте был даже быстрее, чем круг поула. Наверно, это говорит о том, что у нас очень быстрая машина.

Если оглядываться назад, мы могли выехать чуть раньше. Но в итоге я допустил ошибку, и мы, конечно, такого не планировали.

Нам нужно минимум второе место. Будет тяжелее, но, учитывая темп нашего болида, есть шанс довольно быстро прорваться. Но, надеюсь, не будет паровозика DRS, иначе у нас проблемы", приводит слова Ферстаппена Racer.

С расписанием и результатами Гран-при Майами вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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Ферстаппен рассказал, на что рассчитывает в Майами
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