Ральф Шумахер предложил интересный вариант для Леклера

Монегаск мог бы заменить Стролла в Астон Мартин.

Ральф Шумахер считает, что Шарлю Леклеру стоило бы присмотреться к Астон Мартин.

Экс-пилот Формулы-1 считает, что Лоуренс Стролл мог бы заменить своего сына монегаском, если действительно хочет, чтобы команда добивалась результатов.

"Пока потенциальными вариантами для Леклера были только Мерседес и Ред Булл. В данный момент Мерседес не вполне доступен – можно с уверенностью предположить, что Хэмилтон останется.

Но я считаю, что сильным претендентом также является Астон Мартин, да и команде надо смотреть по сторонам. Фернандо Алонсо после таких выступлений проведет еще год. Кто знает: сын не достигает целей на сезон, и в будущем, команде, возможно, понадобится еще один сильный пилот в пару к Фернандо Алонсо.

И для Шарля Леклера это тоже стало бы логичным вариантом, учитывая в том числе дальнейшее сотрудничество с Хондой", – приводит слова Шумахера GPFans.

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