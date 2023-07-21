Албон: Хорошие слухи – это всегда приятно

Алекс подтвердил, что Феррари с ним не связывалась.

Пилот Уильямс Алекс Албон прокомментировал слухи, связывающие его с Феррари.

Напомним, после ряда успешных выступлений Алекса итальянская пресса активно начала писать о его переходе в Феррари.

Сам Алекс подтвердил, что это лишь слухи, однако признался, что подобные вещи всегда приятно слышать.

"Хорошие слухи – это всегда приятно. Думаю, это подчеркивает, что сезон пока проходит хорошо. Могу только радоваться таким вещам.

Конечно, это просто слухи. Но я не жалуюсь. Мне кажется, я в хорошей форме, не буду отрицать. Во-первых, я провожу второй сезон в одной и той же команде, а это в каком-то смысле роскошь", – заявил Албон перед Гран-при Венгрии.

Напомним, что с расписанием и результатами Гран-при Венгрии вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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