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Автоспорт

В Астон Мартин признали, что пошли неправильным путем развития болида

Однако команда уже знает, как решить эту проблему.
Сегодня, 17:31
Фернандо Алонсо / Getty Images
Фернандо Алонсо / Getty Images

Руководитель Астон Мартин Майк Крак признал, что команда пошла не тем путем развития болида.

Напомним, что после успешного старта сезона Астон Мартин сильно сбавил, и на Гран-при Венгрии команда финишировала на 9 и 10 позициях.

Крак заявил, что некоторые из обновлений плохо сказались на болиде в целом, однако команда точно знает, как решить эти проблемы.

"Гран-при Венгрии стал последним элементом головоломки. На трассе в Венгрии мы ожидали, что будем намного конкурентоспособнее, но этого не случилось. И мы получили последнюю часть данных, подтверждающих то, что мы, вероятно, пошли неправильным путем в развитии болида.

При этом мы в себе уверены. Нам потребовалось несколько недель, чтобы определить источник проблем и получить подтверждение. И теперь мы уверены, что в ближайших гонках сможем предпринять шаги, которые позволят нам добиться улучшения ситуации", – рассказал Крак.

Ранее, напомним, стало известно, что Феррари попрощалась со своим спортивным директором.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Астон Мартин

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