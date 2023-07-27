В Астон Мартин признали, что пошли неправильным путем развития болида

Однако команда уже знает, как решить эту проблему.

Руководитель Астон Мартин Майк Крак признал, что команда пошла не тем путем развития болида.

Напомним, что после успешного старта сезона Астон Мартин сильно сбавил, и на Гран-при Венгрии команда финишировала на 9 и 10 позициях.

Крак заявил, что некоторые из обновлений плохо сказались на болиде в целом, однако команда точно знает, как решить эти проблемы.

"Гран-при Венгрии стал последним элементом головоломки. На трассе в Венгрии мы ожидали, что будем намного конкурентоспособнее, но этого не случилось. И мы получили последнюю часть данных, подтверждающих то, что мы, вероятно, пошли неправильным путем в развитии болида.

При этом мы в себе уверены. Нам потребовалось несколько недель, чтобы определить источник проблем и получить подтверждение. И теперь мы уверены, что в ближайших гонках сможем предпринять шаги, которые позволят нам добиться улучшения ситуации", – рассказал Крак.

Ранее, напомним, стало известно, что Феррари попрощалась со своим спортивным директором.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!