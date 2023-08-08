Формула 1 думает над тем, чтобы запретить использование ДРС в квалификациях

Такое нововведение сильнее всего может ударить по Ред Булл.

В будущем может состояться одно заметное изменение в том, как команды Формулы 1 выступают в квалификациях.

Как сообщает Auto Motor und Sport, руководство серии раздумывает над тем, чтобы запретить пилотам использовать в квалификациях подвижную часть заднего антикрыла (ДРС).

Согласно исследованию, во время этапа в Бельгии наибольший прирост скорости за счет ДРС получил Ред Булл - 20,3 км/ч. Для сравнения, скорость Феррари с ДРС была на 19 км/ч выше, чем без него, у Макларен - на 15,3 км/ч, а у Мерседес - на 13,2 км/ч.

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Но и на других трассах Ред Булл превосходит своих оппонентов. Таким образом, если Ф1 решит запретить использование ДРС, это сильнее всего ударит именно по "быкам".

Сейчас гонщики имеют право открывать заднее антикрыло во время квалификации в определенных зонах и при условии, что это позволяет погода (при дожде нельзя использовать ДРС).

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