iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

Формула 1 думает над тем, чтобы запретить использование ДРС в квалификациях

Такое нововведение сильнее всего может ударить по Ред Булл.
Сегодня, 19:48
Шарль Леклер / Getty Images
Шарль Леклер / Getty Images

В будущем может состояться одно заметное изменение в том, как команды Формулы 1 выступают в квалификациях.

Как сообщает Auto Motor und Sport, руководство серии раздумывает над тем, чтобы запретить пилотам использовать в квалификациях подвижную часть заднего антикрыла (ДРС).

Согласно исследованию, во время этапа в Бельгии наибольший прирост скорости за счет ДРС получил Ред Булл - 20,3 км/ч. Для сравнения, скорость Феррари с ДРС была на 19 км/ч выше, чем без него, у Макларен  - на 15,3 км/ч, а у Мерседес - на 13,2 км/ч.

Читай также: Монтойя: 7-8 пилотов станут чемпионами в болиде Ред Булл

Но и на других  трассах Ред Булл превосходит своих оппонентов. Таким образом, если Ф1 решит запретить использование ДРС, это сильнее всего ударит именно по "быкам".

Сейчас гонщики имеют право открывать заднее антикрыло во время квалификации в определенных зонах и при условии, что это позволяет погода (при дожде нельзя использовать ДРС).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Некогда перспективный форвард согласовал контракт с Барселоной Некогда перспективный форвард согласовал контракт с Барселоной
Кочергин забил в матче Лиги чемпионов Кочергин забил в матче Лиги чемпионов
Клуб Ла Лиги может подписать конкурента Зинченко Клуб Ла Лиги может подписать конкурента Зинченко
Вест Хэм хочет подписать Магуайра, но не собирается повышать свое предложение Вест Хэм хочет подписать Магуайра, но не собирается повышать свое предложение
Помочь журналистам

Видео

Арсенал - Манчестер Сити 1:1 (4:1 пен.) Видео голов и лучших моментов Суперкубка Англии
Арсенал - Манчестер Сити 1:1 (4:1 пен.) Видео голов и лучших моментов Суперкубка Англии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина заработала 0,1 балла
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка плей-офф раунда Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров
Жеребьевка плей-офф раунда Лиги Европы: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

НБА21:29
Некогда перспективный форвард согласовал контракт с Барселоной
Футбол21:25
Кочергин забил в матче Лиги чемпионов
Футбол21:04
Клуб Ла Лиги может подписать конкурента Зинченко
Европа20:57
Вест Хэм хочет подписать Магуайра, но не собирается повышать свое предложение
НБА20:40
Многогранный талант: Карри выступил на концерте известной рок-группы
Футбол20:38
Полесье намекнуло на подписание бразильского легионера
Лига Европы20:22
Лига Европы-2023/24: Астана начала новый сезон турнира с победы над Лудогорцем
Украина20:17
Ярмоленко побил рекорд чемпионата Украины по оформленным дублям
Футбол20:13
Динамо отправилось в Грецию на матч против Ариса
Футбол19:48
Арсенал подпишет вратаря сборной Испании
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK