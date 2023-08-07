Монтойя: 7-8 пилотов станут чемпионами в болиде Ред Булл

Хуан-Пабло Монтойя не считает доминацию Макса Ферстаппена показателем его силы.

Колумбийский пилот убежден, что болид делает почти всю работу за Макса, как раньше доминировал Хэмилтон.

Кроме того Монтойя убежден, что в текущем болиде Ред Булл половина пелотона могла бы завоевать чемпионский титул.

"Прямо сейчас Макс выступает очень хорошо, но столь же непобедимым выглядел и Хэмилтон, когда он все выигрывал, такова реальность. Макс – очень хороший пилот, но он в быстрейшей машине. Скорость Макса прямо сейчас не лучше, чем скорость Макса два года назад – пожалуй, она та же самая. Машина влияет гораздо сильнее.

Если высадить Макса, в такой машине семь или восемь гонщиков станут чемпионами мира. Если бы на его месте были Чеко Перес, Хэмилтон, Сайнс, Леклер, они выиграли бы титул. В автоспорте важен не только пилот, но и техника.

Существует баланс: чем лучше ты выступаешь, тем больше шансов оказаться в хорошей команде. Лучшие гонщики получают лучшие болиды. К примеру, Ландо Норрис – очень хороший пилот, и Макларен сильно прибавил в этом сезоне, но в Ред Булл Ландо, наверное, стал бы чемпионом", - цитирует Монтойю Semana.

Ранее, напомним, сообщалось, что окружение Сайнса опровергло информацию о предварительном соглашении с Ауди.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!