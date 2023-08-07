Окружение Сайнса отрицает предварительный контракт с Ауди

Карлос Сайнс намерен остаться в Феррари, пишет итальянский Motorsport.

Напомним, ранее стало известно, что испанский пилот заключил предварительное соглашение с Ауди.

Однако издание пишет, ссылаясь на окружение Карлоса, что он собирается покидать Феррари.

Сайнс намерен добиться продления контракта с итальянской командой, и у него нет никаких договоренностей с Ауди.

"План A – Феррари, план B – Феррари, план C – тоже остаться в Феррари", – заявил один из источников.

Ранее также сообщалось, что вратарь Реала намерен запустить собственный гоночный проект.

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