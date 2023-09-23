Пиастри повторил достижение Хюлькенберга более чем 10-летней давности

Оскар Пиастри стал первым новчиком с 2010 года, которому удалось пробиться в первый ряд в дебютном сезоне.

Напомним, что на квалификации Гран-при Японии пилот Макларен показал второе время, уступив лишь лидеру чемпионата Максу Ферстаппену.

Таким образом в завтрашней гонке Оскар стартует с первого ряда в своем дебютном сезоне в Формуле-1.

В последний раз подобным достижением мог похвастать Нико Хюлькенберг в 2010 году, выступая за Уильямс.

Однако в 2017 году Ленс Стролл также стартовал с первого ряда в дебютном сезоне, однако по итогам квалификации пилот занял четвертую строчку, а на вторую попал благодаря штрафам соперников.

Напомним, с расписанием и результатами Гран-при Японии вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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