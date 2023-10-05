Гасли: Ситуация с Ливерпулем напомнила мне Гран-при Абу-Даби 2021 года

Пьер Гасли сравнил судейский скандал в АПЛ со скандальным финишем сзона-2021.

Напомним, что судья ошибочно не засчитал взятие ворот мерсисайдцами, а в 2021 году из-за ошибок Майкла Маси Феерстаппен вырвал чемпионство у Льюиса Хэмилтона.

По мнению французского пилота, обе ситуации подтверждают, что такова суть спорта, и судьи могут ошибаться.

"Ситуация с Ливерпулем стала сюрпризом и, безусловно, обсуждаемой темой перед этим уик-эндом в Катаре.

Прошлым вечером мы обсуждали ситуацию и слушали комментарии после решения. И, конечно, это навело на мысли об Абу-Даби-2021 и вещах, которые иногда случаются.

Это спорт, и судьи тоже ошибаются. Надо признаться, что трудно принять, если ты пострадал от подобного. Но это спорт. Такое не должно происходить, однако иногда происходит", – высказался Гасли для Sky Sports.

Ранеее, напомним, сообщалось, что Астон Мартин может сменить владельца.

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